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Бывший игрок «Зенита» назвал двух российских футболистов, которые усилят клуб

Экс-футболист Горшков: Глушенков и Глебов станут усилением для «Зенита»

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РИА Новости

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможные переходы в стан сине-бело-голубых вингера московского «Локомотива» Максима Глушенкова, ставшего в завершившемся сезоне лучшим ассистентом Российской премьер-лиги, и опорного полузащитника московского «Спартака» Данила Глебова.

«Глушенков и Глебов — сильные футболисты с российским паспортом, что немаловажно для «Зенита». Думаю, они усилят сине-бело-голубых. По меркам нашего чемпионата они очень качественные игроки», — цитирует слова Горшкова Legalbet.

Специалист также отметил, что чемпионы России последних шести лет действительно нуждаются в усилении, что наглядно показал последний сезон, когда у команды случались проблемные отрезки, а некоторым лидерам не хватало мотивации.

На счету Глушенкова 38 матчей за «Локомотив» в кампании-2023/24, в которых он отметился восемью забитыми мячами и 21 голевой передачей. Глебов принял участие в 39 матчах «Ростова», забив два мяча и сделав два голевых паса.

Ранее стало известно, что в России нет футболистов мирового уровня.

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