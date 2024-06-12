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В Крыму национализировали активы победительницы «Евровидения» от Украины

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации активов Джамалы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации активов победительницы «Евровидения» от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала. Его слова передает РИА Новости.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», — заявил он.

Константинов добавил, что певица объявлена в розыск за распространение фейков о российской армии. В отношении Джамалы, также возбуждено уголовное дело.

До этого в Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей.

В 2023 году в регионе продали активы украинских олигархов на общую сумму 1,7 млрд рублей. В текущем году соответствующий показатель уже превысил 416 млн рублей. Эти средства уже поступили в бюджет Республики Крым. Оценка имущества украинских олигархов в Крыму продолжается.

12 июня сообщалось, что в крымском поселке Ливадия национализировали квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника.

Ранее квартиру Елены Зеленской в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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