Назван кандидат на пост главного тренера «Родины»

Олег Василенко считается главным кандидатом на пост главного тренера московской «Родины», занявшей пятое место в чемпионате Первой лиги и не сумевшей пробиться в стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу.

Одним из главных критериев для клуба после отставки испанца Франка Артиги является использование специалистом схемы с тремя центральными защитниками, по которой Василенко выстраивал футбол воронежского «Факела», работая с ним в Первом дивизионе, а затем в РПЛ.

По информации Legalbet, еще одним плюсом Василенко могут стать хорошие отношения с операционным директором московского клуба Алексеем Зининым. При этом руководство «Родины» положительно оценивает тренерский опыт и качества специалиста.

«Родина» год назад сыграла в стыках за место в РПЛ, уступив по сумме матчей нижегородскому «Пари НН» (0:3, 2:0). По ходу только что завершившегося сезона москвичи заменили на посту главного тренера неудачно начавшего чемпионат Дмитрия Парфенова на работавшего до того с «Родина-2» Артигу, однако испанец не сумел решить задачу по выходу в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной России Андрей Лунев подпишет контракт с «Динамо».