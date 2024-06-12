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Полковник Макгрегор указал на страх США перед прямым конфликтом с Россией

Макгрегор: США достаточно напуганы, чтобы отказаться от прямого конфликта с РФ

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон достаточно напуган, чтобы отказаться от прямого конфликта с Россией на Украине, и пытается предостеречь другие страны Запада от отправки войск на территорию республики. Об этом он заявил в эфире собственного YouTube-канала.

«Но я думаю, что люди в Вашингтоне достаточно напуганы, чтобы отказаться от любой прямой конфронтации с русскими на Украине», — заявил Макгрегор.

Он предположил, что представители Белого дома во время мероприятий во Франции по случаю высадки в Нормандии призвали Эммануэля Макрона забыть об идее об отправке войск на Украину, а также донесли эту мысль до представителей Британии.

В то же время Макгрегор отметил, что на Западе никто не хочет открыто отступать от риторики о том, что Россия и Владимир Путин проигрывают на Украине.

6 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. По его словам, в альянсе фокусируются на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной поддержки Украины и согласовании «долгосрочной финансовой приверженности».

Ранее Риттер заявил, что США дали Украине возможность развязать ядерную войну.

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