В кабмине РФ сообщили, что не позволят увеличивать тарифы связи выше инфляции

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам мобильной связи не позволят увеличивать цены в бесконтрольном порядке выше уровня инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, чтобы цены на тарифы были обоснованными.

«Вот сейчас мы понимаем, что мы должны уметь в целях своего технологического суверенитета делать это все самостоятельно, и сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения», — сказал Чернышенко.

Ранее сообщалось, что оператор сотовой связи Tele2 начал уведомлять своих абонентов о повышении стоимости услуг с 2 января 2024 года. По данным журналистов, повышение составит 60-70 руб., то есть 10% и более от текущей стоимости тарифов. По меньшей мере повышение коснется тарифа «Везде онлайн». На момент написания новости он стоил 560 руб. в месяц. В него входят 80 ГБ интернет-трафика, 1000 минут разговоров и 100 SMS.

В Tele2 подтвердили, что некоторым абонентам были отправлены сообщения о повышении цен на связь. В компании заверили, что корректировка затронет лишь архивные тарифы.

Ранее восстановленные смартфоны обрели небывалую популярность в России.