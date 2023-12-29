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Юрист прокомментировал шансы Блиновской оспорить приговор

Адвокат считает, что Блиновская сможет только снизить сумму взыскиваемых налогов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, сможет только снизить сумму взыскиваемых налогов по приговору суда, но не оспорить приговор полностью. Этим мнением с «Лентой.ру» поделился адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Адвокат поделился статистикой — около 30-40% налогоплательщиков смогли частично или полностью оспорить сумму начисленных налогов и пеней.

«Здесь все-таки есть инструментарий у защиты Блиновской — не то чтобы сильно поспорить, но во всяком случае попытаться доказать свою невиновность в правомерности начисления тех или иных предъявленных налоговой службой налогов или пеней. Здесь очень много моментов, на которые можно обращать внимание в процессе обжалования», — считает Айрапетов.

До этого стало известно, что блогер Елена Блиновская оспаривает в суде решение ФНС о выплате 1,4 млрд рублей.

Ранее Блиновскую заметили на вечеринке во время домашнего ареста.

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