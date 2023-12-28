Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Японская компания изучает американские санкции в отношении «Арктик СПГ-2»

Mitsui изучает влияние санкций США против «Арктик СПГ-2» на участие в проекте

close
100%
Павел Львов/РИА Новости

Японская компания Mitsui, участвующая в проекте «Арктик СПГ-2», заявила, что будет внимательно изучать влияние санкций США против этого проекта на свое участие в нем. Mitsui входит в консорциум J-Arc, реализующий проект производства СПГ в Арктике.

По словам представителя Mitsui, компания намерена учесть свои права и обязательства при оценке влияния ограничений и примет необходимые меры. Mitsui будет действовать в соответствии с законами, включая санкции, в координации с властями Японии.

Представитель Mitsui отказался раскрывать данные о местонахождении сотрудников компании, сославшись на соображения безопасности. Ранее США включили проект «Арктик СПГ-2» в санкционный список.

До этого стало известно, что японская компания Mitsui & Co. приняла решение отозвать всех своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2», занятого разработкой и добычей сжиженного природного газа. Отзыв персонала Mitsui предпринят в целях предотвращения возможных санкций со стороны США. Важно отметить, что уход сотрудников не означает окончательного выхода японской компании из данного бизнес-проекта.

Ранее в России назвали срок начала отгрузок СПГ с «Арктик СПГ-2».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами