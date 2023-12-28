Японская компания изучает американские санкции в отношении «Арктик СПГ-2»

Японская компания Mitsui, участвующая в проекте «Арктик СПГ-2», заявила, что будет внимательно изучать влияние санкций США против этого проекта на свое участие в нем. Mitsui входит в консорциум J-Arc, реализующий проект производства СПГ в Арктике.

По словам представителя Mitsui, компания намерена учесть свои права и обязательства при оценке влияния ограничений и примет необходимые меры. Mitsui будет действовать в соответствии с законами, включая санкции, в координации с властями Японии.

Представитель Mitsui отказался раскрывать данные о местонахождении сотрудников компании, сославшись на соображения безопасности. Ранее США включили проект «Арктик СПГ-2» в санкционный список.

До этого стало известно, что японская компания Mitsui & Co. приняла решение отозвать всех своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2», занятого разработкой и добычей сжиженного природного газа. Отзыв персонала Mitsui предпринят в целях предотвращения возможных санкций со стороны США. Важно отметить, что уход сотрудников не означает окончательного выхода японской компании из данного бизнес-проекта.

Ранее в России назвали срок начала отгрузок СПГ с «Арктик СПГ-2».