Страны Персидского залива и Республика Корея договорились о свободной торговле

Станы — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССОГПЗ) и Республика Корея заключили договор о свободной торговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретариата организации.

По словам генерального секретаря международной структуры Джассима Мухаммеда аль-Будайви, подписание соответствующего соглашения является историческим шагом. В частности, он обратил внимание на важность данного решения для экономической интеграции государств Персидского залива в регион.

«Его превосходительство генеральный секретарь <...> заявил, что подписание соглашения о свободной торговле между ССОГПЗ и Южной Кореей является историческим шагом на пути к <...> укреплению торгово-экономических отношений между двумя сторонами», — говорится в заявлении.

Также в сообщении уточняется, что 28 декабря организация и Сеул подписали совместное коммюнике об успешном завершении переговоров по вопросу свободной торговли. Как сказал аль-Будайви, всего стороны приняли участие в пяти раундах соответствующих консультаций.

Документ, в свою очередь, включает в себя 18 глав и регулирует экономические отношения ССОГПЗ и Республики Корея сразу в нескольких областях. В частности, речь идет об осуществлении таможенного контроля и торговле различными категориями товаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о двукратном увеличении объема взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).