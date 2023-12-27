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Швейцария экспортировала в Россию свыше 1 тысячи тонн сыра

Глава Россельхознадзора Данкверт: Швейцария поставила РФ более 1 000 тонн сыра

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Depositphotos

Швейцария в 2024 году экспортировала в Россию порядка 1,2 тыс. тонн сыра. Такие цифры назвал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается импорта из «недружественных» стран, могу выделить Швейцарию, которая была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной», — рассказал он.

Согласно информации Данкверта, остальные поставки пришлись на дружественные государства, в том числе из Бразилии.

По словам руководителя ведомства, сейчас 50% продовольственного импорта приходится на поставки в рамках Союзного государства с Белоруссией.

Некоторое время назад агентство «Прайм» сообщало, что Швейцария в октябре импортировала более 14 тонн золота российского происхождения на сумму $874 млн. Швейцарская таможня сообщила, что экспорт в РФ в октябре составил $228 млн, в основном химико-фармацевтической продукции.

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