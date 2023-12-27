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США ужесточили контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть

Вашингтон ужесточает контроль за соблюдением лимита цен на российскую нефть

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Unsplash

США вводят новые правила для стран, покупающих российскую нефть по цене ниже установленного лимита в $60 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

С 19 февраля 2024 года покупатели должны будут предоставлять информацию обо всех логистических расходах при сделках с российским топливом. Как заявил Минфин США, эта мера призвана максимально сократить нефтяные доходы России, не создавая при этом дефицита на мировом рынке. Ранее введенный в декабре прошлого года ценовой потолок не принес ожидаемых результатов.

По данным Минфина США, нефтяные доходы России за 11 месяцев 2024 года снизились лишь на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако эксперт считает это завышенной оценкой.

«В 2023-м получится $200 млрд — это всего на $18 млрд меньше, чем в 2022 году», — уточняет директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Ужесточение правил рассматривается как попытка сохранить авторитет санкционного режима. Однако аналитики, опрошенные агентством, не ждут серьезных последствий для российского экспорта. Перевозки осуществляет «теневой» флот, расчеты ведутся в национальных валютах.

Кроме того, санкции лишили Запад монополии на страхование и другие услуги. Их заменили российские, азиатские и другие компании. Поэтому включение отдельных фирм в черные списки эффекта не возымеет.

На прошлой неделе в США запретили импорт некоторых российских морепродуктов.

Ранее стоимость нефти приблизилась к рекордным значениям декабря.

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