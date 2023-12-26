СПБ Биржа оценила возможность запуска торгов биткоинами

СПБ Биржа готова запустить торги криптовалютой, в том числе биткоинами, в случае ее легализации в России. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума НАУФОР глава биржи Роман Горюнов. Его цитирует ТАСС.

По словам Горюнова, СПБ Биржа уже пыталась запустить торги криптовалютами в 2017 году. Эксперт добавил, что лучше пусть 10 млн инвесторов «торгуют в российской инфраструктуре», чем через зарубежные компании, которые оказывают «обучающие услуги» в России.

В России действует закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте с 2021 года. Согласно закону, такая валюта признается имуществом. Поэтому население и компании вправе вкладываться в цифровые активы, но ими нельзя оплачивать товары и услуги.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во вторник анонсировал возможность запуска торгов криптовалютами на СПБ Бирже.

2 ноября биржа попала под блокирующие санкции США и приостановила торги зарубежными ценными бумагами.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чем цифровые активы отличаются от криптовалюты.