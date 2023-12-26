Россия построит три ТЭЦ в Казахстане

Власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве трех теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Об этом сообщает телеканал 24KZ.

Отмечается, что строительство ТЭЦ завершится в 2027 году. Соглашения были подписаны в в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург. Подрядчиком выступит российская компания «Интер РАО — Экспорт». Кроме того, в 2030 году планируется открытие ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

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Днем ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о предложении Астаны провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия — Казахстан — Иран.

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