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Орешкин заявил о преимуществах России в платформизации отраслей экономики

Орешкин назвал преимуществом России платформизацию отраслей экономики

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Алексей Никольский/РИА Новости

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает выгодными позициями по платформизации ряда отраслей экономики. Об этом Орешкин рассказал в интервью журналу «Эксперт».

Орешкин выразил мнение, что за счет технологий в ближайшие десятилетия поменяются все традиционные отрасли, в том числе энергетика, производство продовольствия, здравоохранение, транспорт. Кроме того, формирование экономики данных должно стать отдельным трендом.

Помощник президента отметил, что при появлении большого количества данных начинает усиливаться процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей.

В качестве примера Орешкин привел сервис »Яндекс Такси», полностью заменившего рынок. Сейчас нет свободного ценообразования, а все тарифы устанавливаются платформой. Помощник президента назвал это своего рода «цифровым госпланом» на новом этапе развития. Платформизация отдельных рынков, подчеркнул Орешкин, будет затем наблюдаться во всей российской экономике. При этом речь идет не только об экономических и рыночных направлениях, но и о социальной сфере, в частности, здравоохранении.

Орешкин выразил большое удовлетворение тем, что Россия сейчас обладает чрезвычайно выгодными позициями. Он привел в пример «Яндекс», выигравший конкуренцию на рынке такси у Google. Это демонстрирует наличие в стране собственных компетенции в этой сфере.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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