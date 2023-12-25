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Стало известно, сколько топ-менеджеров собираются сменить работу в 2024 году

«Ведомости»: 81% топ-менеджеров в России хотят поменять работу в 2024 году

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Shutterstock

Более 80% топ-менеджеров в России хотят сменить работу в 2024 году. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что работодатели прибегают к разным методам, чтобы удержать ведущих специалистов на месте, например с помощью повышения зарплат.

Аналитики компании Kontakt InterSearch Russia (KIR) считают, что работодатели сохранят подобную тактику и в 2024 году. Однако, как считает управляющий партнер KIR Марина Тарнопольская, подобная стратегия не позволит российским компаниям сохранить ведущих сотрудников. Топ-менеджер может увеличить свой доход на 5-10%, тогда как смена места работы даст шанс значительно увеличить свою зарплату.

До этого RT опубликовал рейтинг рейтинг самых необычных вакансий 2023 года.

В топ необычных запросов работодателей попали вожатый служебных собак с зарплатой от 17 до 20 тыс. рублей, тренер лошадей (от 22 до 26 тыс. рублей), лесопатолог с зарплатой от 40 до 45 тыс. рублей (специалист по заболеваниям деревьев и кустарников, а также санитарной вырубке больных деревьев).

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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