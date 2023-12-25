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В России выявили самые популярные макаронные изделия

АТОЛ: вермишель лидирует по продажам среди макаронных изделий в РФ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Cамым популярным видом макаронных изделий в России оказалась вермишель. Об этом свидетельствует исследование аналитиков ИТ-компании АТОЛ, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным исследования доля вермишели в продажах пасты составляет 52%. В среднем за упаковку вермишели россияне платят 64 рубля. Цена не изменилась по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по спросу — спагетти. На них приходится 32% продаж, средний чек — 106 рублей. Замыкает тройку лидеров лазанья с долей в 4%. Ее покупают в среднем за 208 рублей за упаковку. По 2% продаж приходится на пенне, орзо и фарфалле. На остальные виды пасты — 3%.

Самой дорогой является равиоли. Ее средняя цена выросла до 534 рублей. Исследование проводилось на основе анализа 75,9 млн чеков за 2022-2023 годы.

До этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что доля отечественных продуктов на прилавках магазинов превысила 90-95%.

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