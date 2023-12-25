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Набиуллина рассказала о планах ЦБ в случае повышения цен на нефть

Набиуллина: ЦБ намерен покупать валюту при стоимости нефти Brent в $88-90

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центральный банк России может начать покупать китайский юань по бюджетному правилу, если цена на нефть марки Brent будет варьироваться в пределах $88-90 за баррель. Об этом рассказала в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По состоянию на 22 декабря баррель нефти марки Brent стоит около $80. Цена $88-90 за баррель в последний раз была в конце октября, однако тогда Центробанк не проводил операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила. С 10 августа и до конца 2023 года Банк России приостановил такие операции ввиду резкого ослабления рубля.

Набиуллина заверила, что с 2024 года Центробанк вернется к таким операциям на валютном рынке. В январе регулятор начнет продавать валюту.

На прошлой неделе экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов рассказал «Газете.Ru», что цены на нефть в ближайшие месяцы могут существенно упасть на фоне растущих противоречий внутри ОПЕК+. По оценке, Brent может подешеветь до $70 за баррель, а российская нефть — до $60 за баррель.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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