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Стала известна интересная особенность сметы бюджета ОБСЕ на 2024 год

В смете бюджета ОБСЕ на 2024 год не оказалось упоминаний о ситуации на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласилось убрать из текста бюджета на 2024 год упоминания о конфликте на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал постпред России при организации Александр Лукашевич.

Он добавил, что западные страны и руководство ОБСЕ согласились удалить из текста бюджета на 2024 год упоминания о конфликте на Украине. Теперь осталось только согласовать уровень финансирования.

ОБСЕ является международной организацией, занимающейся вопросами безопасности. В ее состав входят 57 государств, включая Россию, США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Турцию, Украину и другие. Особую роль в работе ОБСЕ играла специальная мониторинговая миссия, действовавшая в Донбассе с 2014 года и прекратившая свою работу в апреле 2022 года.

Бюджет ОБСЕ не состоит только из финансовых и кадровых заявок, но и из описательной части программ, где указываются цели и индикаторы достижения. Россия выступила против упоминания о конфликте на Украине в этой описательной части, что привело к задержке утверждения бюджета на 2023 год.

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил свое мнение о плачевном состоянии ОБСЕ как организации. По его словам, западные политики сделали выбор в пользу НАТО, игнорируя ОБСЕ.

До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что в кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) говорят, что США и ЕС серьезно просчитались, «поставив» на Украину.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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