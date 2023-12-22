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Авиакомпании снизили стоимость билетов в праздники на 7-39%

Авиакомпании снизили цены на билеты в праздники на 7-39% после рекомендации ФАС

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Александр Кряжев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала авиакомпаниям пересмотреть ценообразование в период новогодних праздников, в результате чего цены на авиабилеты в праздничные дни снизились на 7-39%. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В службе указали, что ФАС мониторит минимальную стоимость авиабилетов эконом-класса, в том числе в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.

Согласно сообщению ФАС, на сегодняшний день в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников.

В октябре доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев прогнозировал, что цены на авиабилеты снизятся до конца года.

Авиабилеты в Азербайджан, Армению и Грузию в октябре 2023 года подешевели на 16%, 13% и 12% соответственно по сравнению с сентябрем. В десятке наиболее популярных у россиян стран страны стали лидерами по темпам снижения цен. Статистику «Газете.Ru» предоставил сервис онлайн-бронирования авиабилетов «Авиасейлс».

Ранее стало известно, что россияне стали чаще летать в Южную Корею.

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