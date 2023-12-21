Эксперт не ждет серьезных последствий от выхода Анголы из ОПЕК

Выход Анголы из картеля ОПЕК не должен привести к серьезным последствиям для рынка нефти. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

По его словам, нефть отреагировала на эту новость негативно, но реакция не очень сильная.

«В любом случае члены альянса преследуют цель сохранения баланса на нефтяном рынке. Вряд ли есть повод говорить о следующих серьезных претендентах на выход из ОПЕК», — отметил Короев.

Эксперт напомнил, что Ангола далеко не первая страна, покинувшая картель за последние годы. До этого ОПЕК покидали Катар и Эквадор. Тем не менее, альянсу в целом удавалось сохранять контроль над нефтяным рынком.

До этого стало известно, что министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы, Диамонтино Азеведо, объявил о решении страны выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации считалась малозначительной, пишет Reuters.

Он отметил, что участие Анголы в ОПЕК не соответствовало интересам страны, и сокращение добычи нефти в рамках организации противоречило бы национальным целям. Ранее представитель Анголы в ОПЕК, Эштеван Педру, отмечал, что страна не планирует выходить из ОПЕК+ из-за разногласий о квотах на добычу нефти.

Страны ОПЕК+ в конце ноября приняли решение сократить добровольно добычу нефти до конца первого квартала следующего года. Однако Ангола выразила несогласие со своей квотой и намерена добывать больше утвержденного уровня.

Ранее в США обвинили ботов-трейдеров в скачках цен на нефть.