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В России вырастут цены на кофе и йогурты в начале 2024 года

«Ъ»: производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года

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Freepik.com

Производители ряда продуктов питания, включая кофе и йогурты, поднимут цены в январе 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма от производителей, направленные торговым сетям.

По данным издания, компания «Вимм-Билль-Данн» сообщила о росте цен в среднем на 4,9%, а на молочную продукцию и соки — на 16,1%. Подрастет стоимость йогуртов Ehrmann — на 5%, безалкогольных напитков «Мултон Партнерс» — на 13%, кофе и напитков Nestle — на 15%, печенья «Любятово» — на 6%, шоколада Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7-14%. Рис от «Агроимпорта» тоже подорожает — сразу на 22%.

В Минсельхозе журналистам заявили, что ситуация с ценами находится под контролем, и отметили, что динамика цен на импортные продукты зависит от колебания курса валют.

До этого сообщалось, что в России после трех месяцев снижения возобновился рост потребительских цен на бензин.

Ранее в Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси.

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