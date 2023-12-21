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Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики Аргентины

Милей подписал указ о проведении в Аргентине более 300 либеральных реформ

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Natacha Pisarenko/AP

Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ о проведении свыше 300 реформ по либерализации национальной экономики. Об этом со ссылкой на обращение Милея к гражданам страны сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, целью реформ является начало пути по реструктуризации Аргентины, возвращению свободы и ликвидации огромного количества барьеров, задерживающих экономическое развитие страны.

Милей назвал среди будущих реформ приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен.

При этом глава государства особо отметил, что принятые меры являются лишь первым шагом. Милей заявил, что в ближайшие дни будет созвано чрезвычайное заседание парламента страны, которому будет оправлен большой пакет экономических законопроектов.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты. Об этом заявил новый глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.

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