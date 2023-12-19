Путин поручил лишить Wintershall Dea и OMV долей в СП с «Газпромом»

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым германская Wintershall Dea и австрийская OMV лишились своих прав в компаниях, разрабатывающих Южно-Русское месторождение и участки ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Сейчас Wintershall Dea владеет долей в 25,01% в совместном с «Газпромом» (74,99%) предприятии «Ачим девелопмент». Эта немецкая компания вместе с «Газпромом» и австрийской OMV также управляет совместным предприятием (СП) «Севернефтегазпром», занимающимся разработкой Южно-Русского месторождения.

Из указов следует, что все права и обязанности совместных предприятий перейдут к обществам с ограниченной ответственностью (ООО), cозданным правительством России. Так, будут созданы следующие ООО: «Севернефтегазпром», «Газпром ЮРГМ девелопмент», «Газпром ЮРГМ трейдинг», «Ачим девелопмент», «Ачим сбыт» и «Ачимгаз».

До этого две немецкие компании, понесшие финансовые потери, связанные с инвестициями в России, подали заявки на получение компенсаций в правительство ФРГ.

Ранее газета The New York Times подсчитала потери покинувших Россию западных компаний.