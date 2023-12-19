Путин утвердил новый порядок погашения платежей по кредитам

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, меняющие порядок погашения задолженности по потребительским кредитам в случае нехватки средств для полной оплаты. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Прежний порядок, при котором сначала оплачиваются проценты и основной долг, а затем штрафы и пени, сохранится. Однако теперь проценты за текущий период будут погашаться в третью очередь после штрафов, а основной долг за текущий период – в четвертую.

Согласно закону, очередность погашения задолженности не может быть изменена сторонами договора потребкредита. Также документ призван не допустить навязывания страховки при ипотеке.

В конце ноября Банк России объяснил увеличение долговой нагрузки граждан на 0,3% за полгода. Рост задолженности по кредитным картам на 20% с апреля по сентябрь сказался на общем показателе, который достиг 10,9% от располагаемых доходов. В то время как в сегменте ипотеки долговая нагрузка либо осталась неизменной, либо уменьшилась.

Банк России связал активное кредитование по картам с ростом доходов и зарплат граждан в первом полугодии. За январь-сентябрь доходы выросли на 10,7%, а заработная плата — на 15,8%. Заявки на потребкредиты в третьем квартале увеличились на 60% в годовом исчислении.

Ранее в России подсчитали, сколько деревень могло бы быть построено по сельской ипотеке.