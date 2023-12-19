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Бизнесу стало удобнее управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка

Сбер запустил новый функционал в мобильном приложении СберБизнес

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сбер добавил возможность управления эквайрингом торговых точек в мобильном приложении СберБизнес для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил исполняющий обязанности директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин, новый функционал расширяет возможности мобильного приложения СберБизнес, делая его эффективным инструментом для развития и ведения бизнеса со смартфона.

«Управление эквайрингом теперь всегда под рукой, что экономит время и ускоряет бизнес-процессы. В следующем году мы продолжим развивать управление эквайрингом со смартфона для удобства клиентов, например, предприниматели смогут заказывать отчеты и просматривать свои операции в режиме онлайн, добавятся и другие опции», — сказал он.

Отмечается, что теперь в приложении можно создать заявку на возврат покупки и отменить его, изменить данные торговой точки, подобрать по параметрам и зарегистрировать новую торговую точку: подключить терминалы, оплату по QR-коду и приложение «Мобильный кассир».

Также в приложении можно создавать обращения по вопросам эквайринга, отслеживать их статусы и проверять статусы ранее созданных обращений, в том числе в веб-версии СберБизнеса.

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