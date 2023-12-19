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Эксперт предсказал переход ипотеки на индивидуальные ставки

Риелтор Летенков: в России появится персональное ипотечное кредитование

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Pexels

Рынок ипотеки в России движется к персонализированному подходу при определении процентных ставок для заемщиков. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, влияют на стоимость кредитования ключевая ставка ЦБ, прибыльность банковского бизнеса и страховые требования. Летенков считает, что высокий уровень ставок сохранится, основываясь на текущих тенденциях и заявлениях регулятора.

Вскоре, полагает специалист, ставки будут зависеть от размера первоначального взноса, долговой нагрузки и других индивидуальных параметров клиента. «Это может привести к персонализации ипотечных ставок», — прогнозирует эксперт.

В середине декабря Центральный банк России выразил поддержку предложениям правительства об ужесточении условий льготной ипотеки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что эти изменения приведут к охлаждению рынка ипотеки, но основное воздействие на портфель ипотеки будет оказывать повышение ключевой ставки. Также она подчеркнула, что дополнительные макропруденциальные меры будут введены с начала января.

Ранее стало известно, что россияне стали реже брать ипотеку на вторичное жилье

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