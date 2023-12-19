Россияне стали реже брать ипотеку на вторичное жилье

За первую половину декабря 2023 года доля сделок с ипотекой на рынке вторичной недвижимости в России упала до уровня апреля-мая 2022 года и по данным на 15 декабря составила 29%. Это абсолютный минимум за 2023 год. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики компании «Жилфонд».

Они уточнили, что тенденция наблюдается на фоне решений ЦБ РФ повысить ключевую ставку. За первую неделю декабря доля ипотечных сделок снизилась до 30% с 37% в ноябре, а за вторую — до 29%. Это на 20 процентных пунктов и 16 п.п. ниже, чем в аналогичные периоды 2022 года соответственно.

«Если не считать сокращения сделок с ипотечными кредитами, мы не видим снижения активности на вторичном рынке, интерес к недвижимости, как наиболее доступному способу сохранения и преумножения накоплений, сохраняется. Наиболее распространенные категории заемщиков — те, кто впервые входят на рынок недвижимости с небольшим первоначальным взносом, а также люди, которые продают имеющийся объект недвижимости и берут кредит на доплату. Повышение ставок по жилищным кредитам после повышения ключевой ставки сокращает количество заемщиков из первой категории и мало влияет на вторых», — отметил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Он уточнил, что даже при высоких ипотечных ставках люди все равно меняют одну квартиру на другую или покупают новое жилье, но либо делают это реже, либо ищут более доступные варианты, чтобы снизить ежемесячный платеж по кредиту. При росте ставки уменьшается средний размер кредита, заключил эксперт.

ЦБ РФ 15 декабря повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых после ее увеличения 27 октября на ту же величину. Что теперь будет с вкладами, кредитами и курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ объяснил свое решение о повышении ключевой ставки.