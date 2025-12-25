На Украине призвали отстранить от ОИ страны, находящиеся на стороне России

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко подверг критике решение международных спортивных организаций о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026 и заявил о необходимости наказания за содействие России. Его слова приводит Dagens Nyheter.

«Все страны, находящиеся на стороне России, должны быть исключены. Пока продолжаются военные действия, мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

