Еврозона окончательно вошла в рецессию

Экономика стран еврозоны вошла в полосу затяжного спада, который продлится как минимум до середины 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитические материалы зарубежных экспертов.

По информации Евростата, с июля по сентябрь экономика ЕС сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это уже второй подряд отрицательный показатель после минуса 0,1% во втором квартале. Такая динамика говорит о технической рецессии, подчеркивают в инвестбанке Nomura. При этом в годовом выражении прирост ВВП еврозоны по итогам третьего квартала составил лишь 0,1%.

Главная причина спада — экономические проблемы локомотивов ЕС. Немецкий ВВП упал на 0,2% во втором квартале и вырос на 0,1% в третьем по сравнению с соответствующими периодами прошлого года. Французский — прибавил 0,5% и сократился на 0,1% соответственно.

Высокие цены на энергоносители, инфляция, слабый спрос тормозят развитие промышленности и торговли. Индексы деловой активности PMI в Германии и Франции месяцами держатся ниже 50 пунктов, что говорит об ухудшении конъюнктуры.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что устойчивого восстановления экономики ЕС в ближайшие кварталы ждать не стоит.

«Страны еврозоны будут балансировать между стагнацией и рецессией как минимум до середины 2024 года», — отмечают в Pictet Group.

До этого агентство Bloomberg написало, что еврозона в конце 2023 года войдет в рецессию впервые с пандемии.

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