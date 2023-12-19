Десятки самолетов российских авиакомпаний могут арестовать за рубежом

Парк иностранных самолетов российских авиакомпаний, доступных для полетов за границу, может сократиться на 37 воздушных судов, которые принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственника самолетов — лизинговую компанию ГТЛК.

Источники издания рассказали, что уже после 20 декабря есть риск ареста лайнеров в зарубежных аэропортах из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.

В ГТЛК пояснили, что самолеты купила дочерняя организация GTLK Europe, которая на фоне санкций попала под процедуру ликвидации. И сейчас у нее в Высоком суде Ирландии пытаются изъять самолеты.

В исковом заявлении истец просит признать недействительными как договоры ипотеки, так и отсутствие права собственности GTLK Europe на самолеты. Источник в Минтрансе рассказал, что решение по делу огласят 20 декабря. Если суд удовлетворит требования истцов, то могут объявить, что воздушные суда угнали.

В ноябре министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций в отношении авиаотрасли.

Ранее в ОАК рассказали, когда планируется первый полет импортозамщенного самолета МС-21.