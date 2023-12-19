Опрошенные американцы пожаловались на экономику США

Большинство опрошенных граждан США заявили, что экономика страны в неудовлетворительном состоянии. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного телеканалом Fox News.

Опрос проводили с 10 по 13 декабря среди тысячи совершеннолетних граждан США. Выборка была случайной — респондентам просто звонили по телефону.

Около 68% респондентов телеканала ответили, что недовольны положением дел в стране в целом. Примерно столько же респондентов (64%) оценили свое финансовое положение как «посредственное либо неважное». Телеканал напомнил, что в конце 2021 и 2022 годов этот показатель держался на уровне около 58%.

Опрос показал, что около 78% респондентов назвали состояние экономики страны «плохим». Этот показатель оказался на 9% больше, чем было в начале срока правления нынешнего президента Джо Байдена. Оказалось, что из общего числа опрошенных на плохое экономическое положение страны жаловались в основном те, кто симпатизирует республиканцам (93%). При этом было немало и сторонников демократов (61%), которые недовольны положением США.

Ранее СМИ назвали самую успешную экономику мира.