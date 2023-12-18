Акции компаний, связанных с морскими перевозками, выросли

Акции азиатских судоходных компаний резко выросли на фоне ожиданий, что нападения на суда в Красном море приведут к росту фрахтовых ставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс японских судоходных компаний подскочил на 5,8%, став единственным растущим сектором на фоне падения широкого индекса Topix на 1,6%. Акции южнокорейской Korea Line и китайской Ningbo Ocean выросли на 10%.

«Учитывая, что кораблям придется делать крюк, а новости подтолкнут фрахт вверх, это позитивно для судоходных акций», — заявил трейдер NH Investment & Securities Шон О.

Акции Nippon Yusen выросли на 6,6%, достигнув максимума за 5 месяцев. Бумаги ее конкурентов Mitsui OSK и Kawasaki Kisen прибавили 5,6% и 6,5% соответственно.

В Китае выросли акции Nanjing Tanker, China Merchants Energy Shipping и Cosco Shipping Energy Transportation — на 8% и более по состоянию на пик роста в понедельник. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk попросил свои суда в Красном море приостановить движение после недавних нападений повстанцев-хуситов у берегов Йемена.

По словам аналитиков Citi, перенаправление судов с маршрута Суэцкий канал — Азия — Европа в обход мыса Доброй Надежды займет от 10 до 14 дней. Альтернативные маршруты помогут абсорбировать избыточные мощности судоходных компаний, которые, по прогнозу BI, будут только расти до 2025 года.

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До этого стало известно, что крупнейший в мире перевозчик Maersk приостанавливает контейнерные перевозки через Красное море.

Ранее в Германии заявили о необходимости обеспечить безопасность кораблей в Красном море.