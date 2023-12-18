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Бакальчук рассказала о сотрудничестве Wildberries и «Почты России»

Бакальчук: Wildberries заинтересованы в сотрудничестве с «Почтой России»

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Надежда Стрелец/YouTube

Российские маркетплейсы, включая Wildberries, подготовили дорожную карту того, какие услуги компании готовы закупить у «Почты России». Это должно стать альтернативой инфраструктурному платежу. Подробности РБК рассказала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

По словам предпринимательницы, маркетплейсы заинтересованы в том, чтобы задумка сработала, поэтому важно, чтобы «Почта России» выполнила обязательства со своей стороны. Залогом эффективного сотрудничества Бакальчук назвала взаимовыгодные условия отношений между компаниями.

Как объяснила гендиректор Wildberries, в данный момент маркетплейс рассматривает сотрудничество с «Почтой» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. Именно такой способ взаимодействия должен принести выгоду обеим сторонам.

До этого «Почта России» предложила обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции уплачивать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров, если их ежегодная выручка составляет не менее 1 млрд рублей. Инициативу не поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Татьяна Бакальчук заявила, что компания вышла на китайский рынок.

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