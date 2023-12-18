В Минэнерго рассказали, когда решат проблемы с нарушением электроснабжения в регионах

Проблемы с электроснабжением в некоторых регионах РФ, нарушенным из-за непогоды, могут решить к середине недели. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия-24».

Как рассказал Грабчак, Минэнерго ставит перед собой задачу полностью решить вопросы «с перерывами в электроснабжении, связанными с входом в зиму, нестабильным для энергетиков, к середине недели».

По данным замминистра, без электроэнергии в регионах РФ в настоящее время остаются около 250 тыс. человек в ЛНР, ДНР, а также в Ростовской области, где работы в основных сетях, по его словам, уже завершены.

17 декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в регионах России, пострадавших из-за сильных морозов, ведутся в круглосуточном режиме. Речь идет о Крыме, Ростовской области, Краснодарском крае, Ростовской области, а также ЛНР и ДНР.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.