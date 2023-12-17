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Патрушев оценил замечание Путина про яйца

Патрушев о замечании Путина про яйца: почувствовал, что работать надо лучше

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев после заявления президента России Владимира Путина о дороговизне яиц сообщил, что почувствовал, что надо работать лучше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей», — сказал Патрушев.

Он ожидает, что президент «даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили».

Патрушев выразил надежду, что цены на куриные яйца снизятся в следующем году.

14 декабря Путин признался, что интересовался у министра сельского хозяйства, «как у него с яйцами». Так он ответил на обращение российской пенсионерки, которая во время пресс-конференции пожаловалась на сильное подорожание яиц. Также Путин заявил, что в свое время мог съесть десяток яиц на завтрак.

17 декабря Патрушев заявил, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области.

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