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Иран назвал сроки строительства коридора в Азербайджан

Mehr: ж/д коридор между Ираном и Азербайджаном начнут строить в начале 2024-го

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Shutterstock

Строительство железнодорожного коридора Решт — Астара между Ираном и Азербайджаном начнется через полтора месяца. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на замглавы министерства дорог и городского развития Ирана Шахрияра Эфендизаде.

«Согласно достигнутому соглашению, мы надеемся приступить к реализации этого проекта с начала 2024 года, примерно через полтора месяца», — заявил чиновник.

Участок Решт — Астара протяженностью 162 км является самым важным ж/д проектом в Иране на текущий момент, отметил Эфендизаде.

Дорога является частью транспортного коридора Астара — Решт — Казвин, который должен соединить железные дороги Ирана, Азербайджана и России. Этот коридор, в свою очередь, — часть международного проекта Север — Юг, который призван интегрировать российские, иранские, азербайджанские и индийские магистрали. В мае 2023 года Москва и Тегеран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута Решт — Астара в Иране.

Ранее Ирак и РФ обсудили вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития».

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