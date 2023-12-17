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Аналитик оценил шансы на новое повышение ключевой ставки

Аналитик Петроневич: рост ставки может продолжиться, если инфляция не замедлится

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 16% можно считать достаточно консервативным. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

По его словам, с учетом сохранившейся тональности пресс-релиза регулятора, нет оснований полагать, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен. Рост ставки может продолжиться в начале 2024 года, если ситуация с инфляцией не улучшится.

«В частности, в октябре-ноябре инфляционное давление сохранилось на повышенном уровне. Базовая инфляция составила 0,9% и 1% м/м соответственно, существенно опережая сезонную норму, соответствующую целевому уровню инфляции - на уровне 0,3-0,4% в месяц», — констатировал эксперт.

Петроневич также отметил, что несмотря на ужесточение политики ЦБ, розничное потребление пока не демонстрирует замедления — оно поддерживается ростом зарплат и кредитования. Это также требует внимания регулятора.

Среди дополнительных факторов эксперт назвал и возобновление валютных интервенций ЦБ для поддержания ликвидности банков. Это может оказать ограниченное давление на курс рубля, но потребует реакции в виде решений по ключевой ставке.

До этого экономист рассказал, когда лучше взять кредит после решения ЦБ.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

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