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Россия и Китай обсудили развитие Севморпути и страхование проходящих по нему судов

Трутнев: Севморпуть создает на Дальнем Востоке рабочие места и развивает регион

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Росатомфлот

Северный морской путь, пролегающий в арктической зоне вдоль побережья России, создает рабочие места на Дальнем Востоке и укрепляет региональную связанность. Такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает ТАСС.

«Ряд регионов Дальнего Востока являются одновременно и регионами арктическими. Северный морской путь создает рабочие места и региональную связанность», — сказал Трутнев, подводя итоги прошедшего в Пекине заседания межправительственной комиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

Трутнев пояснил, что Севморпуть сегодня — очень сложная система, включающая в себя группировку спутников для определения метеоусловий и ледовой разведки, атомные и неатомные ледоколы, суда сопровождения и станции МЧС для решения потенциальных проблем навигации.

Помимо этого Трутнев пояснил, что обсудил с сопредседателем межправкомиссии, вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином возможность страховки проходящих по Севморпути судов. Этот вопрос стал актуальным после введения западных санкций. По словам Трутнева, «китайские банки обладают значительным капиталом и вполне в состоянии просто занять этот рынок».

16 декабря стал известен планируемый объем перевозок по Севморпути в 2024 году.

13 декабря в Китае заявили о заинтересованности в использовании Севморпути из-за его длины и безопасности.

Ранее о стремлении к сотрудничеству с РФ по Севморпути заявила Индия.

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