Девелопер нового клубного дома в Раменках подтвердил завершение строительства

Компания «Донстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго клубного дома «Река» в Раменках. Дому присвоен адрес: Сергея Бондарчука, д.4, сообщили в пресс-службе девелопера.

В доме «Река.2» запроектировано 154 квартиры площадью от 57 до 305 кв. м. На этаже — от 2 до 4 квартир. Также предусмотрены пентхаусы, подземный паркинг и индивидуальные кладовые помещения. В некоторых квартирах — террасы и камины.

На территории разобьют секретный двор-сад с зелеными зонами для отдыха и пространствами для активного досуга.

Рядом с объектом, который возводится «Донстроем» в рамках проекта в Раменках, компания создает парк «Событие». Первый участок парка вдоль реки Раменка введен в эксплуатацию. Кроме уже действующего экомаршрута, в парке появятся площадь с фонтаном и сценой, а также смотровая площадка.