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Экономист объяснил, почему Россия не требует взыскания долгов с других стран

Экономист Колташов: долги других стран для России – это политический инструмент

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Depositphotos

Рост долгов других стран перед Россией не является большой проблемой, так как их используют в качестве политического инструмента, считает экономист Василий Колташов. Задолжавшие России страны помогают в разных вопросах, к примеру – в обходе санкций, пояснил он в беседе с НСН.

Как сообщалось ранее, по данным Всемирного банка задолженность резидентов иностранных государств перед Россией увеличилась на $2,3 млрд (8,7%) и на конец прошлого года достигла $28,9 млрд. среди крупнейших должников – Вьетнам, Египет, Индия, Беларусь и Бангладеш.

По словам Колташова, сейчас погасить долги могут только Индия и Египет, однако Россия не спешит требовать этого, а получает от партнеров проценты в рублях.

«Все эти долги – политические, они не рассматриваются как то, что срочно нужно вернуть, – пояснил он. – Эти долги – инструмент некого воздействия, так как мы помогаем этим странам, а они в чем-то могут помочь нам, включая, например, торговлю. Доллар обесценивается, эти долги в пересчете на золото очень упали. Погашать их не очень выгодно, выгодно уплачивать проценты. Все довольны, получается».

При этом новые долги Россия сегодня выдает «не так охотно», добавил экономист. Он напомнил, что в сложившихся условиях выгоднее получать платежи в рублях и юанях. По мнению эксперта, это тоже не проблема, так как посредниками могут выступать китайские банки.

Напомним, на конец 2022 года Вьетнам задолжал России $1,39 млрд, Египет – $1,82 млрд, Индия – $3,75 млрд, Бангладеш — $5,86 млрд и Беларусь – $8,24 млрд.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о сокращении внешнего долга России на $14 млрд.

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