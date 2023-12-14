Титов раскритиковал практику длительных сроков для бизнесменов

Наказание за экономические преступления должно носить прежде всего экономический характер. Об этом рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его мнению, тюремные сроки для бизнесменов в 15 лет — это «перебор». Он напомнил, что в 2020 году в УК была добавлена поправка, запрещающая автоматически вменять статью 210 из-за совместной работы фигурантов в одной фирме. Однако на практике проблема не исчезла полностью, констатировал Титов.

«Деловая Россия» недавно внесла предложение полностью развести статью 210 УК («Организация преступного сообщества») и экономические преступления. Титов поддержал эту инициативу. По его словам, 210-я статья появилась в 90-е годы для борьбы с бандитизмом и не должна применяться к коммерческим организациям.

«Пора в этом плане провести черту между насильственными и ненасильственными преступлениями», — резюмировал омбудсмен.

Ранее Титов объяснил, почему предприниматели выберут Восток вместо Запада.

Ранее бизнес-омбудсмен предложил ограничить продажу иностранной валюты россиянам.