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В США назвали сроки поднятия в воздух самолета Roc с изделием Talon-A на борту

Defense News: самолет Roc с изделием Talon-A может стартовать до конца 2023 года

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Stratolaunch

Крупнейший в мире самолет Roc компании Stratolaunch с многоразовым гиперзвуковым летательным аппаратом Talon-A на борту может подняться в воздух до конца 2023 года. Об этом сообщает газета Defense News со ссылкой на пресс-службу компании.

«Stratolaunch собирается запустить Talon-A в первый гиперзвуковой полет», — сказано в материале.

Согласно информации компании, после отсоединения от материнского самолета Roc аппарат Talon-A должен продолжить полет и приводниться в океане. А во время второго испытательного полета, запланированного на следующий год, Talon-A должен приземлиться на взлетно-посадочной полосе. Пентагон рассматривает воздушное судно в качестве платформы для проведения испытаний гиперзвуковых технологий.

По данным пресс-службы, массивный самолет Roc компании Stratolaunch, названный в честь существа, похожего на грифона, может нести на себе нагрузку, эквивалентную весу 33 больших слонов. Размах крыльев воздушной птицы составляет 385 футов, что делает его самым широким самолетом в эксплуатации — он занимает целый ангар на производственных и испытательных площадках компании в воздушном и космическом порту Мохаве в Калифорнии.

В 2017 году крупнейший в мире самолет прошел испытания на взлетной полосе. Позднее в сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Ранее в Техасе разбился учебный самолет ВМС США.

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