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В России заявили об отсутствии стремления укреплять рубль

Силуанов: Минфин не стремится ослабить или укрепить рубль

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Руководитель министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что ведомство не использует курсы валют для пополнения бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при подготовке трехлетнего финансового плана ведомство руководствуется прогнозами, а также не стремится ослабить или укрепить рубль. В министерстве работают над снижением волатильности национальной валюты, подчеркнул Силуанов,

Министр добавил, что основная задача ведомства состоит в том, чтобы существовала предсказуемость курса рубля. Он подчеркнул, что курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым для населения и участников внешнеэкономической деятельности.

До этого Силуанов перечислил возможные финансовые угрозы для России в наступающем году, среди которых внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав.

До этого Михаил Мишустин назвал безответственные действия ряда стран причиной мировой инфляции. Он добавил, что многие страны оправдывали многомиллиардные вливания в экономику и банковскую систему борьбой с коронавирусной угрозой.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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