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В России может появиться новая программа льготной ипотеки

Минстрой допускает запуск ипотеки на ИЖС с госсубсидиями до 1%

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Shutterstock

В России может запуститься новая программа льготного ипотечного кредитования на покупку домокомплектов для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это не скажется на итоговой цене для человека», — отметил чиновник.

По его словам, инициативу планируют распространить и на строительные подрядные организации.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, разрешающий подрядчикам заключать договоры на ИЖС с использованием эскроу-счетов при строительстве из домокомплектов с применением отечественных материалов.

До этого правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20% и снизило объем субсидий для банков на 0,5 п.п.

Ранее Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%.

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