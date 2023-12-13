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Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»

Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов по магазинам с алкоголем

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Инцидент Екатеринбург/VK

В письме, отправленном в начале декабря, глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину в связи с действиями некоторых депутатов, которые проводят проверки в так называемых «наливайках» — местах, где продают алкоголь в жилых домах, включая ночное время, и привлекают к этому внимание СМИ. Об этом сообщили два источника в Госдуме РБК, у издания есть копия письма.

Колокольцев считает, что такие действия создают неправильное представление о бездействии полиции, хотя контроль за торговлей не является ее компетенцией.

В своем письме министр напомнил о действующем моратории на неплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина рассматривается вопрос о продлении моратория на 2024 год.

Однако «отдельные депутаты» Государственной думы РФ «игнорируют действующий мораторий и под видом общественных проверок осуществляют проверки коммерческих организаций», привлекая федеральные СМИ, говорится в письме. Колокольцев упомянул, что 21 ноября был показан сюжет о проверке «лицензированных торговых точек в Москве, продающих алкогольную продукцию в ночное время», в котором принял участие депутат Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

Колокольцев отметил, что Хамзаев ввел зрителей телепрограммы в заблуждение, создавая неправильное представление о длительном бездействии полиции в отношении продавцов алкоголя. Он напомнил, что контрольно-надзорная деятельность в сфере торговли не является компетенцией правоохранительных органов. «В связи с этим прошу вас ознакомить депутатский корпус с позицией руководства страны о неприемлемости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — обратился министр к главе нижней палаты.

Накануне сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыли нелегальные схемы производства пива «под прикрытием» размерами в десятки миллиардов.

Ранее в ресторанах России призвали ввести новый регламент продажи алкоголя.

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