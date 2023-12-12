В Турции разрешили ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую»

Первый энергоблок АЭС «Аккую» в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого энергоблока. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».

Соответствующее было выдано Советом Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турции. Отмечается, что проект строительства атомной электростанции ведет акционерное общество «Аккую Нуклеар», которая является компанией «Росатома».

Как подчеркнула генеральный директор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева, лицензирование является важной стадией, которая полностью охватывает жизненный цикл АЭС. По ее словам, в него входит выбор площадки, проектирование, сооружение, эксплуатация, а также и вывод из нее.

«В случае с АЭС «Аккую» — первой атомной электростанцией в Турции — все этапы лицензирования мы проходим впервые. При этом национальный регулятор опирается на опыт выдачи лицензий и других разрешительных документов в России, где успешно эксплуатируются уже четыре аналогичных энергоблока с реакторами ВВЭР-1200», — заявила она.

Зотеева подчеркнула, что решение турецкой стороны подтверждает, что компания выполнила все требования местного законодательства, а также международных стандартов сооружения АЭС.

«Хочу отметить труд наших специалистов, подготовивших заявочную документацию, экспертов NDK, участвовавших в рассмотрении заявки, и конечно, строителей и монтажников, своевременно обеспечивших готовность первого энергоблока к этапу ввода в эксплуатацию», — отметила она.

По ее мнению, получение разрешения позволило компании выйти на новый и ответственный этап проекта.

В госкорпорации уточнили, что далее для лицензирования «Аккую» необходимо получить лицензию на эксплуатацию первого энергоблока. Документ позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор и предпусковые контрольные операции. В настоящее время специалисты «Аккую Нуклеар» разрабатывают техническую документацию для подачи заявки на получение лицензии.

Отмечается, что проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.