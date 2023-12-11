Между Москвой и Минском проектируют высокоскоростную железную дорогу

Россия и Белоруссия ведут совместное проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Об этом членов Совета Федерации проинформировал заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, сообщает ТАСС.

«Российская часть трассы внесена в схему территориального планирования, сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий», — сказал Тони на заседании в Совете Федерации по развитию транспортного комплекса.

Он также сообщил, что завершено проектирование части высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург. А для проекта ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону – Адлер в увязке с международным транспортным коридором «Центр – Юг» разработаны обоснования инвестиций, трасса внесена в схему территориального планирования.

1 ноября сообщалось, что запуск ВСМ между Москвой и Петербургом позволит снизить стоимость билетов для пассажиров.

Движение по ВСМ Москва — Петербург откроют в 2028 году.

23 октября стало известно, что строительство высокоскоростных магистралей в России не будут финансировать из бюджета.

Ранее в РЖД раскрыли сроки создания высокоскоростного поезда нового поколения.