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Между Москвой и Минском проектируют высокоскоростную железную дорогу

РЖД: Россия и Белоруссия совместно проектируют ВСМ между Москвой и Минском

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия и Белоруссия ведут совместное проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Об этом членов Совета Федерации проинформировал заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, сообщает ТАСС.

«Российская часть трассы внесена в схему территориального планирования, сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий», — сказал Тони на заседании в Совете Федерации по развитию транспортного комплекса.

Он также сообщил, что завершено проектирование части высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — КазаньЕкатеринбург. А для проекта ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону – Адлер в увязке с международным транспортным коридором «Центр – Юг» разработаны обоснования инвестиций, трасса внесена в схему территориального планирования.

1 ноября сообщалось, что запуск ВСМ между Москвой и Петербургом позволит снизить стоимость билетов для пассажиров.

Движение по ВСМ Москва — Петербург откроют в 2028 году.

23 октября стало известно, что строительство высокоскоростных магистралей в России не будут финансировать из бюджета.

Ранее в РЖД раскрыли сроки создания высокоскоростного поезда нового поколения.

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