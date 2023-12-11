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Бензин на бирже подорожал впервые с конца ноября

Стоимость бензина на товарной бирже в среднем выросла на 0,7%

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Мария Девахина/РИА Новости

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ) выросли впервые с конца ноября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена бензина Аи-92 выросла на 0,8%, достигнув отметки в 41 964 рублей за тонну. Аналогично, бензин Аи-95 подорожал на 0,6%, достигнув 46 620 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля также увеличилась на 1,08%, достигнув 54 149 рублей за тонну. Межсезонный дизель подорожал на 2,2%, составив 53,728 рубля за тонну. Зимний дизель поднялся на 0,43%, достигнув отметки в 69 531 рублей за тонну.

По данным биржи, цена топочного мазута выросла на 4,7%, достигнув 15 418 рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей также подорожала на 0,97%, достигнув отметки в 81 058 рублей за тонну. Вместе с тем, сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 10,17%, достигнув 19 069 рублей за тонну. В регионах основного производства СУГ — на Урале и в Сибири, стоимость этого вида топлива снизилась на 7,16%, составив 13 104 рублей за тонну.

До этого эксперт по топливному рынку раскрыл, чем чревато госрегулирование цен на бензин.

Ранее оптовые цены на бензин в России упали до годовых минимумов

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