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В ЕС анонсировали согласование проекта по использованию доходов от российских активов

ЕК согласует проект об использовании доходов от российских активов 12 декабря

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что 12 декабря еврокомиссары согласуют проект налогообложения доходов от замороженных активов российского Центробанка. Чиновника цитирует ТАСС.

«Коллегия утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального Банка», — заявил Мамер на брифинге.

О том, что ЕК планирует представить вышеуказанный законопроект, ранее сообщило Reuters. Предполагалось, что документ не будет включать прямого предложения о переводе средств от российских активов в бюджет ЕС, поскольку это чревато судебными разбирательствами и критикой со стороны европейского Центробанка.

Источники агентства считают, что Еврокомиссия утвердит проект, после чего, на саммите лидеров Евросоюза, правительствам 27 стран — членов ЕС поручат доработку инициативы.

На текущий момент в ЕС заблокировано порядка €28 млрд частных российских активов и еще €207 млрд средств Центробанка РФ.

Ранее в Минфине рассказали, когда может начаться обмен замороженных российских активов.

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