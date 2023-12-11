В ЕС анонсировали согласование проекта по использованию доходов от российских активов

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что 12 декабря еврокомиссары согласуют проект налогообложения доходов от замороженных активов российского Центробанка. Чиновника цитирует ТАСС.

«Коллегия утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального Банка», — заявил Мамер на брифинге.

О том, что ЕК планирует представить вышеуказанный законопроект, ранее сообщило Reuters. Предполагалось, что документ не будет включать прямого предложения о переводе средств от российских активов в бюджет ЕС, поскольку это чревато судебными разбирательствами и критикой со стороны европейского Центробанка.

Источники агентства считают, что Еврокомиссия утвердит проект, после чего, на саммите лидеров Евросоюза, правительствам 27 стран — членов ЕС поручат доработку инициативы.

На текущий момент в ЕС заблокировано порядка €28 млрд частных российских активов и еще €207 млрд средств Центробанка РФ.

Ранее в Минфине рассказали, когда может начаться обмен замороженных российских активов.