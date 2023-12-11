«Русал» может закрыть часть своих заводов

Алюминиевая ассоциация «Русал» может закрыть свои нерентабельные заводы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что некоторые предприятия компании работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности.

«Ухудшение экономического положения или увеличение фискальной нагрузки может привести к необходимости их заморозки или закрытия. В этом случае будет потеряно около 5 тыс. рабочих мест в отрасли и еще до 30 тыс. в смежных и обслуживающих секторах», — говорится в сообщении ассоциации.

В «Русале» добавили, что отрасль производства алюминия находится под беспрецедентным давлением из-за западных санкций, поэтому сегодняшний кризис может иметь долгосрочные последствия. До 2022 года отрасль полностью обеспечивалась своим глиноземом за счет собственных зарубежных производств. После 2022 года многие рынки традиционные рынки сбыта были потеряны. Также США, Великобритания и Австралия ввели заградительные пошлины на алюминий из России — 270% и по 35% соответственно.

До этого спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев говорил, что Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.