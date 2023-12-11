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В России в 11 раз вырос спрос на туры в Абхазию

РИА Новости: в России в 11 раз вырос спрос на зимние туры в Абхазию

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Shutterstock

В России в 11 раз вырос спрос на зимние туры в Абхазию. Об этом пишет РИА Новости.

По количеству проданных туров в России Абхазия находится в числе лидеров наряду с ОАЭ, Таиландом и Египтом. Отмечается, что в 2023 году продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Преимуществом Абхазии называют безвизовый режим, возможность въезда с российским паспортом, повсеместное использование русского языка, свежие фрукты и овощи, цитрусы и местное вино.

Средняя продолжительность поездки составляет восемь суток, а средняя стоимость тура — 57 тыс. рублей.

До этого эксперты раскрыли самую популярную для зимнего отдыха россиян страну. Ей оказались ОАЭ.

Влияние на такие показатели оказали спецпредложения и стремление ОАЭ стать лидером среди россиян по зимнему выездному туризму.

Следом в рейтинге популярных направлений для отдыха предстоящей зимой идут Египет, Таиланд, Мальдивы и Венесуэла.

Ранее из Индонезии депортировали двух россиян за обнаженную фотосессию на священном дереве.

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